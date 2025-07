Reggio Calabria, convegno “Franco Mosino”: la X edizione si terrà a Condofuri

StrettoWeb

Il 15 luglio di dieci anni fa ci lasciava il professore Franco Mosino, intellettuale e filologo illustre della nostra Reggio e della nostra Calabria. Dopo il consueto omaggio floreale sulla tomba di questa nostra importante personalità del nostro passato più recente, l’associazione “Famiglia Ventura” ha annunciato la nuova edizione del Convegno ad egli dedicato, il quale si terrà a Condofuri il prossimo 3 novembre, data in cui ricorreva il compleanno del compianto filelleno.

“La decima edizione del Convegno “Franco Mosino” sarà probabilmente l’ultima che organizzeremo in questa forma, poiché stiamo decidendo di modificare radicalmente i metodi ed i tempi con cui divulgare e tramandare gli studi del compianto Professore – spiega Francesco Ventura, organizzatore dell’iniziativa – Concluderemo tale primo ciclo con un incontro in presenza e dedicato alla minoranza linguistica greca di Calabria. Dal prossimo anno abbiamo però intenzione di apportare delle novità che sono in gestione già da alcuni anni. Il motto sarà: innovazione nella tradizione”.

La proposta avanzata al Comune di Condofuri sarà quella d’ospitare l’iniziativa presso la sede storica del Municipio, affinché si possa essere in un punto mediano tra Gallicianò e la Marina di Condofuri. Per l’occasione sarà esposto il mezzobusto del Professore unitamente alle monografie dallo stesso, realizzate nel corso di una proficua carriera di studioso.

“Una delle attività che a partire da quest’anno promuoveremo come associazione “Famiglia Ventura” sarà quella di sensibilizzare le amministrazioni comunali della Città Metropolitana di Reggio Calabria a dedicare una testimonianza toponomastica al professore Franco Mosino in relazione alle singole ricerche e studi connesse alle diverse realtà locali. Il punto cruciale da sciogliere rimarrà comunque nel Capoluogo reggino, dove chiederemo la sensibilità di non intestare una via a caso, ma di dare una collocazione che sia coerente con la vita e le opere del compianto Professore”.