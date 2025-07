Reggio Calabria, Contrada Trapezzoli Nord tra buche e amianto: “strada abbandonata da anni”

StrettoWeb

“Spett.le Redazione di StrettoWeb, Vi scrivo in qualità di residente della Contrada Trapezzoli Nord a Reggio Calabria per denunciare il totale e inaccettabile stato di abbandono in cui versa la nostra via a causa della completa assenza di manutenzione da parte di questa amministrazione comunale”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria residente in Contrada Trapezzoli Nord.

“La situazione è diventata insostenibile e rappresenta un serio pericolo per la sicurezza e la salute pubblica dei residenti. In particolare, vogliamo portare alla vostra attenzione le seguenti problematiche: Mancanza totale di asfalto e manto stradale dissestato: L’intera via è ridotta a un percorso impraticabile, caratterizzato da buche profonde, avvallamenti e crepe diffuse. L’assenza di un adeguato manto stradale rende la circolazione estremamente difficile e pericolosa per veicoli e pedoni, causando danni ai mezzi e rischi concreti di incidenti”.

“Presenza di lastre di amianto segnalate e mai rimosse: Ancora più grave è la persistente presenza di lastre di amianto abbandonate e segnalate da ben 6 anni al comune . Nonostante le ripetute segnalazioni, queste lastre pericolose per la salute pubblica non sono mai state recuperate, esponendo i residenti a rischi sanitari gravissimi dovuti alla dispersione di fibre tossiche. È inconcepibile che in una città civile le condizioni di una via possano raggiungere un tale livello di degrado. Confidiamo nel vostro prezioso ruolo di organo di informazione per dare risalto a questa grave situazione e stimolare un’azione concreta da parte delle autorità competenti”.