Reggio Calabria, in Consiglio metropolitano ok definitivo al bilancio consuntivo

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria si è riunito quest’oggi a Palazzo Alvaro per l’ultima e definitiva analisi del rendiconto di bilancio 2024. Il documento era stato già approvato dall’aula “Repaci” nelle scorse settimane e successivamente era passato al vaglio della convocazione della Conferenza metropolitana. Oggi l’approvazione definitiva, al termine della riunione della massima assise metropolitana diretta dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

“Ente sano”

In aula la relazione del Consigliere delegato al Turismo Giuseppe Ranuccio che nel suo intervento ha illustrato brevemente l’iter amministrativo che ha portato alla doppia approvazione del rendiconto. “Ancora una volta approviamo un documento di bilancio che certifica lo stato di salute delle finanze del nostro Ente – ha affermato Ranuccio – un bilancio sano, che da il segno politico di un’Amministrazione vicina alla comunità metropolitana, che dialoga e rappresenta i territori nonostante le difficoltà cui stiamo andando incontro, ormai da anni, a causa dei continui tagli governativi rivolti agli enti territoriali. Penso a settori chiave – ha affermato ancora Ranuccio – come quello delle politiche sociali, dove la Città Metropolitana deve impiegare importanti risorse proprie per il servizio di assistenza scolastica, proprio a causa delle scarse erogazioni del Governo”.

“Ma penso anche – ha concluso il delegato – al mancato trasferimento delle funzioni da parte della Regione Calabria su settori nevralgici come il turismo e l’agricoltura, sui quali la Città Metropolitana produce comunque importanti risultati, nonostante la mancata applicazione di un decentramento già stabilito dalla legge, che viene incredibilmente ritardato in nome di un disegno politico chiaramente avverso al nostro territorio”.