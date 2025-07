Reggio Calabria, consegnati 60 attestati a pasticcieri, operatori agriturismo ed elettricisti

StrettoWeb

Sono stati consegnati a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, gli attestati di qualifica professionale per 60 partecipanti. Nello specifico si tratta di 4 corsi: 2 per pasticcieri, uno per operatore per la preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici, 1 per operatore agriturismo. La cerimonia è stata introdotta dal consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna, coadiuvato dal dirigente del settore Formazione, Fortunato Battaglia e dalla responsabile del Centro formazione professionale dell’Ente, Clelia Canale.

“L’ampia e qualificata partecipazione ai corsi ha permesso alla Città Metropolitana di incidere su alcuni dei settori più richiesti dal mercato del lavoro – ha detto il consigliere Mantegna, portando i saluti del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – il mercato richiede sempre maggiore professionalità, quindi la formazione diventa fondamentale. Il nostro obiettivo, seguendo l’indirizzo indicato dal sindaco Falcomatà, è quello di garantire ai nostri giovani e meno giovani, maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, con una formazione costante ed attuale“.

“Su alcuni settori – ha evidenziato – non siamo secondi a nessuno, penso a quello della gastronomia ed in questo caso nella pasticceria, come anche in campo turistico. Stiamo vivendo un momento di grande rilancio dei nostri territori, ecco quindi che l’esperienza degli agriturismi, può contribuire ad una adeguata accoglienza dei turisti, e contestualmente ad una narrazione migliore della nostra area metropolitana. Sono grato al settore formazione per il lavoro meticoloso e di grande attenzione svolto in tutti i corsi, ed auguro, a nome della Città Metropolitana – ha concluso Mantegna – un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti che hanno conseguito gli attestati”.