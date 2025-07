Reggio Calabria, le comunità collinari insorgono: “strade fatiscenti e abbandono, così le frazioni muoiono”

StrettoWeb

“LE COMUNITA’ COLLINARI INSORGONO: VORREMMO CHIEDERE a chi amministra la cosa pubblica a Reggio Calabria SE anche questo tratto di strada, ormai fatiscente, Diminniti -Ortì, essenziale in particolar modo per le Frazioni di Gallico, Sambatello San Giovanni e Diminniti per raggiungere in pochi minuti Ortì e tutti i paesini limitrofi , fino a raggiungere Gambarie in poco meno di mezz’ora immersi nella natura ,tra una straordinaria vegetazione facendosi inebriare da incantevoli scorci che si affacciano sullo Stretto, OLTRE al tristemente famoso tratto Sambatello – Mulini SIA STATO RIMOSSO dalle loro competenze ANCHE questo tratto di strada, considerato che oggi è letteralmente impercorribile se non esclusivamente da mezzi fuoristrada”. E’ quanto affermano esasperati un gruppo di cittadini di Reggio Calabria.

“Ci domandiamo e domandiamo a lor signori, quali siano le colpe di queste frazioni collinari che hanno avuto la sfortuna di ricadere territorialmente nelle competenze del Comune o ex provincia, ma comunque in seno alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, e non aver avuto il privilegio di poter far parte di piccoli comuni autonomi, presenti sulla provincia , molti dei quali assai virtuosi e operosi che stanno facendo scuola e doposcuola ai “grandi” amministratori su come si amministra la cosa pubblica e su quali debbano essere le attenzioni e le risposte concrete alle esigenze de cittadini dei propri territori anche se purtroppo trattasi ormai di piccole Comunità”.

“Ultimamente ci si riempie la bocca con pseudo iniziative contro lo spopolamento delle frazioni ai margini della Città, si sbandierano progetti e programmi milionari di imminenti e futuri interventi, a tal riguardo, conosciamo tutti l’ormai nota iniziativa amministrativa “Strada facendo” mentre di fatto , purtroppo, noi popolo delle periferie, dobbiamo assistere giorno dopo giorno alla triste realtà delle “STRADE MORENDO ” oltre al sempre più intenso spopolamento di tutte le Comunità periferiche, in particolare quelle delle zone collinari!”.