Reggio Calabria, il commovente messaggio del padre di Carmelo Candido nel giorno del suo onomastico

“Caro Carmelo, oggi è il tuo onomastico, un giorno che un tempo era pieno di gioia e festeggiamenti, un giorno in cui ti riempivamo di abbracci e regali. Ricordo ancora il tuo sorriso, la tua risata contagiosa, il tuo sguardo pieno di vita. Quel sorriso che ora mi manca terribilmente, quella risata che risuona solo nei miei ricordi”. Sono queste le parole di strazio del padre di Carmelo Candido, il giovane di 37 anni deceduto il 5 aprile 2024 nella sua abitazione ad Archi per un malore improvviso.

“Il tempo passa, ma il dolore per la tua mancanza non diminuisce. Oggi, più che mai, sento un vuoto incolmabile nel mio cuore. Un vuoto che porta il tuo nome, mio dolce Carmelo. Nonostante la tristezza, oggi voglio ricordarti con amore e gratitudine per i tuoi anni qui con noi, per tutto quello che ci hai dato, per l’amore che hai seminato. Le tue parole, i tuoi gesti, le tue passioni, vivono ancora nei nostri cuori e ci danno la forza di andare avanti”.

“Sappi che non ti dimenticheremo mai. Ogni giorno ti portiamo con noi, nei nostri pensieri, nelle nostre preghiere, nelle nostre azioni. Il tuo ricordo è una luce che illumina il nostro cammino, anche nei momenti più bui. Nel giorno del tuo onomastico, ti mando un grande abbraccio, forte come l’amore che provo per te, e ti prometto che farò tesoro dei tuoi insegnamenti e vivrò una vita degna di te. Con amore eterno, tuo padre”.