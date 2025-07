Reggio Calabria, in commissione il dirigente Doldo ammette: “città non idonea alle piste ciclabili”. Ripepi: “c’è un caos totale”

StrettoWeb

Si è conclusa da pochi minuti una seduta di commissione controllo e garanzia, del comune di Reggio Calabria, presieduta dal presidente Massimo Ripepi, sul controllo degli atti amministrativi sulla realizzazione delle piste ciclabili che tanto stanno facendo discutere con vari disagi in molti posti della città. Come avviene ormai da mesi, alla riunione hanno partecipato solo i consiglieri comunali di opposizione. E’ stato audito il dirigente ai lavori pubblici, dott. Bruno Doldo.

Doldo: “al momento abbiamo sospeso il 2° lotto”

Il dirigente Bruno Doldo, audizione nella commissione controllo e garanzia, ha spiegato: “stiamo completando il 1° lotto delle piste ciclabili dove abbiamo speso 511 mila euro. Il tutto è stato approvato in giunta ma fa parte di un progetto più ampio della Regione Calabria basata sulla ciclovia della Magna Grecia. Via Messina? E’ in fase di completamento e ci saranno sicuramente dei parcheggi”, rimarca Doldo.

“Reggio Calabria non è idonea alle piste ciclabili”

“Reggio Calabria non è idonea alle piste ciclabili ma siamo costrette a farle in quanto un tot di chilometri sono obbligatorie, altrimenti richiamo di finire in coda nell’elargizione di finanziamenti. Le vecchie piste? Andrebbero risanate o abolite ma non potevamo farlo con questo finanziamento“, puntualizza Doldo.

Ripepi: “in città c’è un caso totale”

Il consigliere comunale Massimo Ripepi, presidente della commissione controllo e garanzia, evidenzia: “laddove ci sono le piste ciclabili c’è un caos totale, vedi la situazione di via Messina dove c’è un evidente pericolo con problemi di circolazione importanti”.