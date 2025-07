Reggio Calabria, Cuccio: “la città è in svendita, nel 2026 venga eletto un sindaco che sia pro Ponte sullo Stretto”

StrettoWeb

“Avete bisogno una casa? Accatativilla a Reggio Calabria, città in svendita! A Reggio Calabria i prezzi di acquisto più bassi d’Italia. Con quello che spendi a Milano per un trilocale a Reggio Calabria puoi acquistare almeno 10 trilocali. Un successo tutto reggino. Domanda : ma fra 10 anni di quanto si rivaluta? Risposta: dipende da chi sarà eletto sindaco nel 2026. Fosse per disgrazia un falco a metà anziché rivalutarsi si svaluterebbe per la gioia dei futuri acquirenti. E infatti sta tutta qui la genialità della vigente amministrazione, svalutare tutto per attrarre acquirenti”. E’ quanto afferma Domenico Cuccio, presidente onorario UPPI area metropolitana di Reggio Calabria.

“Sindaco pro Ponte sullo Stretto”

“Ma così non conviene e allora che si deve fare per acquistare a poco prezzo e sperare che l’immobile si rivaluti? Risposta: è semplicissimo, occorre che un nuovo sindaco sia per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. E infatti fra Messina, Reggio e Villa San Giovanni, a Messina i prezzi delle case sono già aumentati del 30% e a fine ponte saranno triplicati mentre a Reggio e Villa attualmente sono i più bassi d’Italia. Bisogna solo sperare che nel 2026 i nuovi sindaci di Reggio e Villa siano pro Ponte sullo Stretto di Messina altrimenti in quegli agglomerati suonerà il de profundis”, conclude.