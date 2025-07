Reggio Calabria, centro storico nel degrado: marciapiedi rotti, buche e sporcizia nel cuore della città | FOTO

StrettoWeb

“Spett. redazione, ormai le vie, i quartieri e le piazze di Reggio lasciate al loro destino non si contano più. A tal proposito, ne segnalo qualcun’altra, tutte in centro storico: via Vincenzo Saccà, via Fiume, via Cuzzocrea, via Placido Geraci, via Paolo Pellicano, via Trieste Via Filippini piazza Orange….Qui troviamo sporcizia, marciapiedi rotti, buche, alberi malconci, tombini otturati e percolato; insomma, il decoro urbano è quasi inesistente. La cosa più grave è che queste condizioni si protraggono da troppo tempo, come se fosse la normalità. Distinti saluti buon lavoro Ernesto per Reggio”. E’ questa la segnalazione di un affezionato lettore di StrettoWeb, Ernesto per Reggio che evidenzia il degrado in cui versa il centro storico come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.