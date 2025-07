Reggio Calabria, carabinieri soccorrono 3 turisti tedeschi rimasti bloccati lungo la strada verso Polsi

StrettoWeb

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di San Luca sono intervenuti nell’area montana di Polsi, nel cuore dell’Aspromonte, in seguito a una richiesta di soccorso giunta al numero di emergenza 112. Tre turisti di nazionalità tedesca, padre e due figli, in viaggio con la propria autovettura verso il Santuario di Polsi, si erano avventurati lungo una strada particolarmente impervia e isolata, riportando un’avaria meccanica al veicolo che ne ha impedito la prosecuzione del tragitto. Ricevuta la segnalazione, i militari dell’Arma si sono prontamente attivati, raggiungendo i turisti nel punto in cui erano rimasti bloccati. Gli stessi, coscienti e in buone condizioni di salute, sono stati recuperati e accompagnati fino al centro abitato, ponendo così fine alla disavventura.

L’intervento dimostra l’insostituibile valore dell’attività di prossimità svolta quotidianamente dalle Stazioni Carabinieri, presìdi fondamentali soprattutto nei piccoli centri montani. La presenza capillare sul territorio, unita alla conoscenza delle aree più difficili da raggiungere, consente ai militari di garantire sicurezza, assistenza e vicinanza concreta alle comunità locali e a chiunque attraversi questi territori, anche nelle ore più difficili.