Reggio Calabria, ecco il “Bando Premi per l’Innovazione 2025”: previsti ricchi premi in denaro. Tutte le INFO

La Camera di Commercio di Reggio Calabria, tramite la sua Azienda Speciale IN.FORM.A. e nell’ambito delle attività previste dal PID – Punto Impresa Digitale, è lieta di annunciare l’apertura del “Bando Premi per l’Innovazione 2025”. Questa iniziativa, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto RC 1.1.3.1.a – Sostegno Start up e PMI, si propone di valorizzare e sostenere finanziariamente le micro, piccole e medie imprese del territorio metropolitano di Reggio Calabria che investono nel rafforzamento della competitività e della crescita economica, proponendo prodotti o servizi innovativi in tema di trasformazione digitale e/o ecologica.

Il bando prevede l’assegnazione di:

1 premio in denaro del valore di € 10.000,00

Un numero massimo di 3 Menzioni Speciali “Reggio Incontra”, consistenti in voucher del valore di € 5.000,00 ciascuno.

Le iniziative aziendali ammissibili al premio devono essere state realizzate a partire dal 1° gennaio 2025 e presentare un forte contenuto innovativo, con particolare riferimento all’adozione e/o implementazione di tecnologie in linea con le strategie nazionali e regionali in materia di Doppia Transizione: Digitale ed Ecologica. Possono partecipare le imprese con sede o unità operativa nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Calabria, con il pagamento del diritto annuale camerale e con gli obblighi contributivi. Non devono inoltre trovarsi in uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 94 comma 1 del D. Lgs. 31/3/2023 n. 36.

Per l’attribuzione della Menzione Speciale da parte del Comune di Reggio Calabria, le imprese non devono svolgere attività di produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura (salvo specifiche eccezioni) e, se localizzate nel Comune di Reggio Calabria, devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2025.

“Siamo fermamente convinti che l’innovazione sia il motore trainante per la crescita e la resilienza del nostro tessuto imprenditoriale”, ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana. “Con il Bando Premi per l’Innovazione 2025, attraverso il nostro Punto Impresa Digitale, vogliamo non solo premiare l’ingegno e la creatività delle nostre imprese, ma anche stimolare un ambiente favorevole alla sperimentazione e all’adozione di pratiche all’avanguardia. È un investimento nel futuro della nostra economia locale e un segnale forte del nostro impegno a supportare chi osa pensare fuori dagli schemi e a investire nella doppia transizione digitale ed ecologica”.

Il Presidente dell’Azienda speciale In.Form.A., Fabio Mammoliti, ha aggiunto: “La nostra missione è affiancare le imprese nel loro percorso di crescita e trasformazione. Questo bando rappresenta uno strumento concreto per identificare e valorizzare le eccellenze innovative che operano nel territorio metropolitano, in particolare quelle che si distinguono nell’ambito della trasformazione digitale ed ecologica. In.Form.A. sarà al fianco delle imprese in ogni fase, offrendo supporto e consulenza per massimizzare le opportunità offerte da questa iniziativa. Ci aspettiamo una grande partecipazione e progetti di altissimo livello che contribuiscano allo sviluppo del nostro territorio”.

Anche il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Il sostegno alle proposte imprenditoriali innovative è un fattore chiave per consolidare il processo di valorizzazione dell’economia urbana già in atto grazie agli investimenti mirati che stiamo “mettendo a terra” su più fronti. Questa iniziativa rafforza inoltre una sinergia vincente a sostegno di startup e Pmi e può rappresentare uno stimolo al tessuto locale per affrontare le sfide del futuro con strumenti e competenze adeguate. L’obiettivo è accompagnare la creazione di attività economiche all’avanguardia e resilienti che abbiano un impatto fortemente positivo sulla realtà reggina, attrarre investimenti, favorire il lavoro di qualità e, cosa non meno importante, trattenere sul territorio le nostre migliori risorse umane”.

Un apposito Comitato Tecnico di Valutazione valuterà le candidature presentate sulla base dei criteri e relativi indici di ponderazione esplicitati nel bando, decretando le imprese vincitrici del premio in denaro e/o delle menzioni “Reggio Incontra”. Per maggiori dettagli e per consultare il bando completo, si invita a visitare il sito web della Camera di Commercio di Reggio Calabria www.rc.camcom.gov.it.