Reggio Calabria, auto prende fuoco: distrutta da un incendio mentre transita sulla Jonio-Tirreno | FOTO LIVE

Un grave episodio ha mandato in tilt la viabilità sulla Strada Statale 682 “Jonio-Tirreno”, all’altezza della galleria Limina, nel tratto in direzione Gioiosa Ionica. Un’auto è improvvisamente andata in fiamme all’uscita della galleria, lato Gioiosa, generando una lunga colonna di veicoli e causando il blocco quasi totale del traffico. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sprigionate intorno alle ore 16, costringendo gli automobilisti in transito a fermarsi e a segnalare la situazione ai soccorsi. Il fumo denso ha rapidamente invaso la galleria, aumentando i rischi per chi era ancora al suo interno.

Code chilometriche e carreggiata quasi completamente occupata

La coda ha raggiunto dimensioni enormi, con veicoli bloccati per diversi chilometri all’interno e all’esterno della galleria. Testimoni parlano di carreggiata quasi completamente occupata, rendendo estremamente difficili le operazioni di soccorso e di gestione del traffico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso stradale e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Traffico e disagi per gli automobilisti

La viabilità in direzione Gioiosa Ionica resta fortemente compromessa. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio.