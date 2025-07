Reggio Calabria, assemblea provinciale del Pd: “Falcomatà ha ottenuto risultati importanti” | INTERVISTE

StrettoWeb

Si è svolta oggi, presso l’èHotel di Reggio Calabria, la prima assemblea provinciale del Partito Democratico metropolitano dopo l’elezione del nuovo segretario metropolitano Peppe Panetta. All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti delle forze politiche di centrosinistra, i sindaci e gli amministratori del Pd. “Un momento di confronto aperto a iscritti, militanti e simpatizzanti, per avviare una nuova fase politica improntata all’ascolto, alla partecipazione e alla costruzione condivisa di proposte concrete per il rilancio del territorio”, afferma Panetta. “Questa assemblea rappresenta il punto di partenza di un percorso che vuole rimettere al centro la voce delle persone e i bisogni reali delle comunità. Abbiamo bisogno di un Pd forte, radicato, vicino ai cittadini e capace di interpretare le sfide future con serietà e spirito di servizio”, rimarca Panetta.

“Falcomatà ha fatto un gran lavoro”

“Tra meno di un anno si vota a Reggio Calabria, noi vogliamo giocare una partita importante, abbiamo le carte in regola per difendere questa amministrazione. Falcomatà con gli altri hanno fatto un gran lavoro. Errore? Secondo me si poteva fare qualcosa in più nella comunicazione”, sottolinea Panetta.

Irto: “il Pd ha tante sfide davanti”

Il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, ha affermato: “oggi ripartiamo e vogliamo rilanciare anche la giovanile del Pd. Abbiamo tante sfide davanti come le comunali di Reggio, ma anche partire con un progetto per la Regione e per il Governo Nazionale. Faremo la festa provinciale a Gioia Tauro ed un altro momento ci sarà a Cittanova”, conclude Irto.