Reggio Calabria, spettacolo e valori in scena: l’ASD Briritmica incanta l’Arena | FOTO

Nella splendida cornice dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, la ASD Briritmica ha regalato al pubblico una serata indimenticabile, all’insegna dell’arte, della ginnastica ritmica e dei valori più profondi dello sport. Un vero e proprio inno all’inclusione, alla passione e alla bellezza della ginnastica ritmica, che ha visto protagoniste le giovani atlete della scuola guidata dalla Direttrice Tecnica e chinesiologa, la Dott.ssa Fabrizia Bordonaro. Sotto la presidenza di Alberto Bordonaro e la vice presidenza di Maria Viglianti, la Briritmica continua a distinguersi non solo per i risultati agonistici — con un palmarès che vanta 10 titoli nazionali e ben 48 regionali tra le competizioni della Federazione Ginnastica d’Italia e dell’ente di promozione sportiva CSAIN — ma anche per la capacità di creare eventi che coniugano sport, cultura e inclusione sociale.

Lo spettacolo, ispirato al celebre film The Greatest Showman, ha portato in scena il significato profondo dell’accettazione della diversità e della celebrazione dell’unicità di ciascuno. Le coreografie delle ginnaste hanno emozionato e coinvolto il pubblico, alternandosi con esibizioni di grande suggestione grazie alla partecipazione di ospiti d’eccezione. Tra questi, l’ASD Queen of Dance di Immacolata Castellano, che ha incantato con la sua danza aerea, e l’ASD Stardust di Antonella Bramato, che ha portato in scena diversi stili di danza con eleganza e potenza espressiva. Significativo anche l’intervento dell’ASD Pagliacci Clandestini, da sempre impegnata nella promozione sociale attraverso l’arte e il teatro.

A impreziosire ulteriormente la serata, la musica dal vivo della Maestra Maria Cristina Caridi all’arpa e del Maestro Dario Siclari al flauto, che hanno incantato il pubblico creando un’atmosfera magica. Un momento particolarmente sentito è stato l’intervento del Consigliere Comunale Avv. Mario Cardia, il quale ha consegnato una targa di riconoscimento alla ASD Briritmica, sottolineando il valore educativo e sociale del lavoro svolto dall’associazione sul territorio. Alla conduzione della serata, impeccabile e brillante, il presentatore Gianluca Scopelliti, che ha saputo guidare il pubblico tra emozione, spettacolo e riflessione.

La serata del 21 luglio ha rappresentato non solo un evento sportivo e artistico di alto livello, ma anche un messaggio potente e necessario in un tempo in cui l’inclusione e il rispetto della diversità sono temi centrali nella crescita dei giovani e della comunità tutta. La ASD Briritmica si conferma così non solo come eccellenza sportiva, ma anche come presidio culturale e sociale.