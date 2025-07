Reggio Calabria, ad Arasì l’acqua arriva con il contagocce: la denuncia di un cittadino esasperato

StrettoWeb

“Gentile Redazione, oggi le scrivo per esprimere il malumore come cittadino, ogni estate siamo a parlare dei soliti problemi. Ad Arasi, 80 abitanti, l’acqua arriva con il contagocce ,e sempre per meno ore. Cosa si è fatto per alleviare questo disagio? Mi pare , nulla. Anno dopo anno le cose peggiorano a prescindere di chi gestisce il servizio. La ringrazio per disponibilità ad accogliere la voce del popolo di serie D”. E’ questa la segnalazione inviata a StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria che evidenzia un annoso problema relativamente alla mancanza d’acqua ad Arasì.