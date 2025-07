Reggio Calabria, approvato un nuovo regolamento per i Taxi. La soddisfazione di Milia: “è la risposta all’incremento turistico di Ryanair”

StrettoWeb

“Con l’approvazione del nuovo regolamento per il servizio taxi e noleggio con conducente, la città di Reggio Calabria compie un importante passo avanti verso la modernizzazione di un servizio fondamentale per cittadini e turisti. Dopo anni di attese da parte della categoria, nella scorsa seduta del consiglio comunale è stato approvato il regolamento a cui, sin dall’inizio, ho scelto di lavorare con spirito costruttivo all’interno della Commissione consiliare competente, avanzando proposte e contribuendo in maniera concreta al raggiungimento di un risultato condiviso”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia.

“Il nuovo regolamento, frutto anche di un confronto con gli operatori del settore, segna un cambio di passo importante per la mobilità urbana e la qualità del servizio pubblico a Reggio Calabria, disciplinando, in modo puntuale, aspetti fondamentali come l’orario di servizio, le tariffe, le modalità di rilascio delle licenze, le soste, e introduce novità attese come l’uso di applicazioni per il servizio a chiamata e l’adeguamento tecnologico degli impianti di bordo” prosegue Milia.

“Era doveroso, alla luce del crescente afflusso turistico favorito dai collegamenti Ryanair, intervenire con un regolamento chiaro e aggiornato, soprattutto per dare un segnale importante agli operatori, che da troppo tempo aspettavano regole certe e aggiornate. Il prossimo passo sarà l’introduzione del numero unico, per garantire un servizio più accessibile – conclude Milia – Come Forza Italia continueremo a vigilare affinché il regolamento venga applicato correttamente, e ci impegneremo a raccogliere eventuali criticità e suggerimenti, come già fatto in questi mesi”.