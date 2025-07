Reggio Calabria approva il Piano di Gestione del Verde Urbano: innovazione e tutela per il patrimonio botanico

StrettoWeb

La Giunta comunale, su proposta del settore Ambiente, ha approvato lo scorso 4 giugno il Piano di Gestione del Verde Urbano, uno strumento innovativo per la tutela, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio botanico cittadino relativo alle alberature stradali, parchi, aiuole e giardini pubblici.

Il Piano, finanziato con 300.000 euro provenienti dai fondi del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, introduce una gestione moderna e sistematica del verde urbano, grazie anche all’impiego di un software GIS per la georeferenziazione e il monitoraggio in tempo reale di tutte le specie arboree e delle aree verdi comunali.

Tra i contenuti tecnici del Piano previsto l’aggiornamento del censimento del verde verticale (alberi) e orizzontale (aree verdi), l’analisi del contesto paesaggistico, ambientale e agronomico, valutazione delle condizioni fitostatiche e fitosanitarie delle alberature, prescrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mappatura e integrazione dei dati nel Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) comunale. Un focus particolare è riservato alle aree verdi di pregio, come la Villa comunale “Umberto I” e il Lungomare “Italo Falcomatà”, per le quali è previsto uno specifico piano di gestione.

“Si tratta di uno strumento fondamentale per Reggio Calabria – ha dichiarato Massimiliano Merenda, consigliere comunale delegato ai Parchi e Giardini – perché ci consente per la prima volta di avere una fotografia completa e aggiornata del verde verticale (alberi) e orizzontale (aiuole e giardini). Siamo l’unica città del centro-sud ad aver adottato un piano così strutturato. Negli anni, in buona fede, sono state fatte piantumazioni non sempre adeguate al contesto. Oggi il Piano ci permette di fare scelte basate su studi accurati e dati concreti. Tra le novità si evidenzia che gli alberi saranno geolocalizzati, georeferenziati e inseriti nella piattaforma S.I.T. del Comune, così da essere consultabili da tutti i settori amministrativi”.

“È uno strumento che serve sia alla prevenzione, garantendo maggiore sicurezza per la cittadinanza, sia alla programmazione di interventi mirati, per capire quali specie vegetali siano più adatte a ciascuna area della città. Inoltre, sono stati condotti studi specifici anche sulle principali vie cittadine e sulle alberature di particolare pregio. Un passo avanti fondamentale per una gestione consapevole e sostenibile del nostro patrimonio verde”.