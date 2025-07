Reggio Calabria, appicca un incendio sul lungomare di Gioia Tauro: arrestato in flagrante dalla Polizia

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti presso il lungomare di Gioia Tauro e hanno tratto in arresto un uomo che era intento ad appiccare e alimentare un incendio. Giunti sul posto, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno identificato il soggetto che, secondo quanto accertato nell’immediatezza, aveva dato fuoco a del legname utilizzando un accendino, propagando un incendio che richiedeva l’intervento immediato anche del personale dei Vigili del Fuoco.

Grazie alla prontezza d’intervento e alla professionalità dimostrata dagli agenti del Commissariato, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e l’incendio domato senza che potesse arrecare alcun danno alla popolazione residente e ai bagnanti presenti. Successivamente, l’arrestato è stato condotto presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro per le formalità di rito e poi tradotto presso la Casa Circondariale di Palmi, in attesa di giudizio.