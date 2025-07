Reggio Calabria, aperte le iscrizioni online al servizio scuolabus ATAM per l’anno scolastico 2025/2026

StrettoWeb

ATAM S.p.A. informa i cittadini di Reggio Calabria che “sono aperte le iscrizioni online al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2025/2026. Le domande potranno essere inoltrate fino ad esaurimento posti. Il servizio scuolabus ATAM rappresenta una soluzione comoda, sicura e puntuale per accompagnare gli studenti da casa a scuola e viceversa, offrendo un valido supporto alle famiglie nella gestione quotidiana degli spostamenti scolastici. Le famiglie interessate potranno procedere all’iscrizione esclusivamente online, collegandosi al sito internet di ATAM, all’indirizzo www.atam.rc.it/scuolabus, e accedendo alla sezione dedicata “Lo Scuolabus”. Per completare l’iscrizione è necessario disporre dei seguenti documenti:

Attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2025;

Copia del documento di riconoscimento del genitore/tutore e del/dei bambino/a/i;

Un indirizzo email valido.

Si ricorda che potranno essere accolte solo le domande riferite a utenti in regola con i pagamenti relativi all’anno scolastico 2024/2025. ATAM sottolinea che le richieste saranno valutate in base all’ordine di arrivo e alla disponibilità dei posti, compatibilmente con la capienza degli scuolabus utilizzati.

Per assistenza tecnica o ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Scuolabus – Sig. Francesco Chirico – al numero 0965 591724 oppure scrivere a [email protected]“.