Reggio Calabria: Andrea Costantino entra nel coordinamento cittadino di Forza Italia

Nuovo ingresso nel coordinamento cittadino di Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria: Andrea Costantino, storico dipendente comunale, seguirà le circoscrizioni, affiancando Giuseppe Eraclini con delega al quartiere Eremo – San Giovannello, rafforzando così la presenza e l’azione politica di Forza Italia nei quartieri della città. “La scelta di Andrea Costantino è il risultato di un percorso condiviso e del riconoscimento del suo impegno costante al servizio della città – dichiara il Segretario cittadino di Forza Italia, Antonino Maiolino – La sua conoscenza del territorio e la sua esperienza amministrativa rappresentano un valore aggiunto e, sono certo, sapranno consolidare il nostro impegno nei quartieri, in un momento cruciale in cui è fondamentale essere presenti sui territori, ascoltare i cittadini e proporre soluzioni concrete”. “Siamo certi che, insieme a Giuseppe Eraclini, saprà dare un contributo concreto alla crescita del nostro progetto politico nei quartieri della città per proseguire, insieme, il percorso di radicamento sul territorio già avviato con successo dall’On. Cannizzaro, grazie al quale Forza Italia è oggi una realtà politica sempre più attrattiva in tutta la Calabria” dichiara Maiolino.

Soddisfatto anche il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, che dichiara: “In un momento storico in cui la politica si dimostra spesso lontana dalle esigenze quotidiane dei cittadini, l’ingresso di una figura come Andrea Costantino è la risposta più autentica: è una persona che conosce la città, che ha lavorato nella pubblica amministrazione e che oggi sceglie di mettersi al servizio anche attraverso l’impegno politico per rafforzare un partito da sempre vicino ai cittadini e che lavora dal basso, ascoltando le esigenze dei cittadini e raccogliendone le istanze”. “Il suo ingresso nel coordinamento cittadino di Forza Italia testimonia il nostro impegno a costruire una squadra radicata nei quartieri, fatta di persone che conoscono e vivono il territorio ogni giorno” conclude Milia.