Reggio Calabria, anche al Liceo Campanella diversi 100 e 100 e lode | NOMI e FOTO

A coronamento di un iter ricco di esperienze, progetti, crescita umana e culturale numerosi cento e cento e lode chiudono l’anno scolastico 2024/2025 per il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, guidato dal Dirigente Carmen Lucisano. Il percorso scolastico non è semplicemente una sequenza di anni, lezioni e verifiche. È una fase fondamentale della costruzione dell’io, un cammino che si traduce in acquisizione di conoscenze, competenze, relazioni e scoperte. In un’epoca in cui spesso si guarda solo al risultato finale — un voto, un diploma, un punteggio — è essenziale riscoprire e valorizzare tutto ciò che si costruisce lungo il tragitto.

Nomi

Si sono distinti con valutazione 100 e lode Albanese Giorgia (5A), Araniti Rosa Maria (5A), Calabrò Stefania (5A), Manti Marianna (5A), Montoli Giovanna (5A), Spadaro Chiara (5A), Pennacchio Nicolò (5C), Malaspina Giulia (5D), Manti Noemi (5D), Romeo Alice (5D), Spinelli Barbara (5D), Marino Raffaello Pio (5D), Megale Sofia (5E), Milasi Carmelo (5E), Rosi Chiara (5E), Cicatiello Michela (5F), Ielo Sofia Maria (5 F), Majorini Alessandra (5F), Plutino Silvia (5F), Romeo Federica(5F), Alessandra Comandè (5G).

Si sono distinti con valutazione 100 Kunkar Riccardo (5A), Punturieri Marina (5A), Cabulliese Michelle (5B), Carlo Sofia (5B), Cervasio Beatrice (5B), Cuzzilla Daniele (5B), Labate Maria Francesca (5B), Romeo Alessio (5B), Romeo Pietro Pio (5B), Santoro Giada (5B), Velino Virginia Maria Karol (5C), Mollica Lavinia Rosa Maria (5D), Scurtul Maria (5D), Crupi Maria Rita (5E), Laruffa Chiara Lidia (5E), Martelli Carla Pia (5E), Manila Lanzo (5G), Lauro Marta Lucia (5G), Marricchi Maria Sofia (5G), Naso Martina (5G), Russo Giulia (5G), Zumbo Elena (5G).

La soddisfazione del dirigente

“Questi risultati – afferma il Dirigente Lucisano- sono il riflesso di uno studio vissuto con impegno e passione. Non definiscono assolutamente il valore del singolo, ma possono rappresentare una pietra miliare importante, soprattutto per giovani che guardano con speranza e ambizione al proprio futuro. I complimenti vanno a tutti i nostri studenti che hanno scelto un percorso che mira a far acquisire una visione critica e consapevole del mondo”.