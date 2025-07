Reggio Calabria, allenamento funzionale e ascolto del corpo: l’approccio innovativo di Elisa Zumbo

StrettoWeb

Negli ultimi anni il mondo del fitness ha assistito a un’ascesa straordinaria di una disciplina che sta cambiando il modo di allenarsi: l’allenamento funzionale. Non è un semplice trend passeggero, ma un approccio completo al movimento, capace di migliorare forza, coordinazione, resistenza ed equilibrio in maniera naturale e dinamica.

Sempre più persone si avvicinano a questa pratica, attratte dalla varietà degli esercizi che richiamano i gesti quotidiani e dai benefici concreti per la postura e la prevenzione degli infortuni. Anche i professionisti del settore investono nella formazione continua, aggiornandosi su nuove tecniche e metodologie per offrire programmi sempre più efficaci e personalizzati.

Tra questi spicca Elisa Zumbo, trainer, docente e personal trainer di Reggio Calabria. Per lei l’allenamento funzionale non è solo una professione, ma una vera passione. Con serietà e competenza, Elisa riesce a trasmettere energia e motivazione a chi si affida a lei, accompagnando ogni persona in un percorso di crescita continua. La sua curiosità, la voglia di confrontarsi con altri esperti e di mettersi sempre in gioco la rendono una figura in costante evoluzione, pronta a proporre nuove soluzioni per il benessere dei suoi allievi, con determinazione, grinta e un sorriso contagioso.

Abbiamo avuto con lei una lunga e stimolante conversazione sul mondo del fitness, un settore in cui è impegnata attivamente, e che qui riassumiamo attraverso riflessioni e punti di vista preziosi.

Oltre numeri e performance: ascoltare il corpo per allenarsi meglio

Nel fitness, spesso l’attenzione è rivolta a numeri e prestazioni: quanti chili sollevati, quante ripetizioni completate, quanti secondi di plank mantenuti. Ma dietro questi risultati c’è qualcosa di più profondo che spesso viene trascurato: il linguaggio del corpo. Imparare ad ascoltarlo non è solo un atto di attenzione, ma un metodo per allenarsi in modo più efficace, prevenire infortuni e sviluppare un movimento armonioso.

L’allenamento funzionale, per sua natura, invita a questo ascolto. Non si tratta di una sequenza rigida di esercizi da replicare meccanicamente, ma di un dialogo costante tra mente e corpo, tra percezione e movimento.

Il corpo come maestro: imparare a percepirlo

Ogni nostro movimento non è un’esecuzione meccanica. Il sistema nervoso centrale non si limita a impartire ordini, ma adatta continuamente i gesti alle micro-variabili: appoggio del piede, equilibrio, livello di stanchezza, persino lo stato emotivo.

Nikolaj Bernstein, neuroscienziato russo, definiva questa “variabilità motoria” una strategia vincente dell’organismo: non un errore, ma una soluzione intelligente per affrontare ogni situazione. Un piede che si sposta leggermente durante un push-press, ad esempio, potrebbe non essere un difetto da correggere con rigidità, ma un modo con cui il corpo cerca stabilità.

Allenarsi in modo funzionale significa lasciare spazio a queste micro-regolazioni, abbandonando l’idea di una forma perfetta e artificiale. L’obiettivo è scoprire il proprio movimento, efficiente e sicuro.

Il ruolo dell’ascolto: il trainer come facilitatore

Molti allenatori si vedono come correttori: aggiustano posture, richiamano tempi, impongono schemi. Ma un approccio più raffinato è quello del facilitatore, che osserva con attenzione, coglie segnali sottili – un respiro teso, una spalla sollevata, un’espressione di disagio – e invita l’allievo a esplorare.

Domande come “Come ti senti mentre lo fai?” o “Cosa percepisci in questo movimento?” possono aprire una consapevolezza che nessuna scheda tecnica saprà mai trasmettere. Non si tratta di rallentare, ma di allenare tutto il sistema corpo-mente.

I benefici di un approccio consapevole

Allenarsi con questa attenzione porta vantaggi che vanno ben oltre il tono muscolare o la forza:

Migliore propriocezione: percepire il corpo nello spazio, utile per la vita quotidiana e per ridurre cadute e infortuni.

Adattamento intelligente: il corpo diventa più reattivo e capace di rispondere a variazioni.

Benessere mentale: un rapporto più positivo con il proprio corpo aiuta a superare insicurezze e blocchi emotivi.

Risultati duraturi: imparando a muoversi meglio si evitano compensazioni scorrette e si costruisce una pratica sostenibile nel tempo.

Una routine tipo di allenamento funzionale

Riscaldamento: movimenti lenti e variati per prendere contatto con il corpo.

Core functional: esercizi come plank, squat, hinge con pause consapevoli per percepire le sensazioni.

Circuiti a bassa intensità: concentrati sulla precisione del gesto, non sulla velocità.

Defaticamento: momento di riflessione sulle sensazioni fisiche ed emotive.

Esempi pratici? Brevi pause contemplative per sentire il respiro, micro-varianti nello stesso esercizio per stimolare l’adattamento, e domande consapevoli per creare un dialogo tra trainer e allievo.

Errori comuni da evitare

Correggere meccanicamente senza considerare il contesto.

Trascurare la fase iniziale di ascolto.

Focalizzarsi sulla “forma perfetta” anziché sull’adattamento personale.

Ignorare segnali di stress o stanchezza.

Il corpo è un sistema complesso e intelligente. Trattarlo solo come un mezzo da plasmare è riduttivo. L’allenamento funzionale, nella sua essenza più autentica, ci invita a rispettarlo come un maestro che ha molto da insegnare.

Allenarsi con il corpo, non contro

Imparare ad ascoltare il corpo non significa rinunciare all’intensità o alla tecnica. Significa costruire una relazione più profonda e autentica con il movimento. Ed è proprio questa relazione a fare la differenza tra un allenamento che stanca e uno che trasforma.