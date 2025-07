Reggio Calabria, addio a Mimmo Romeo: storico volto delle pubblicità locali e imprenditore reggino

StrettoWeb

Reggio Calabria piange la scomparsa di una delle sue figure più amate e riconoscibili. Si è spento Mimmo Romeo, noto a tutti come Do.Ro., imprenditore e simbolo di una comunicazione genuina che ha saputo conquistare intere generazioni. Titolare della storica ditta Palmisano, punto di riferimento per il riposo e l’arredamento in città, Mimmo Romeo non era soltanto un commerciante: era un vero e proprio personaggio. Con il suo stile spontaneo e la sua inconfondibile simpatia, è riuscito a trasformare semplici spot pubblicitari in momenti iconici della memoria collettiva reggina.

Indimenticabili le sue frasi divenute proverbiali, come: “E per i pagamenti? Rilassatevi, non c’è problema! Venite a trovarci”, che ancora oggi fanno sorridere chi le ricorda. Con la sua scomparsa, la città perde un uomo gentile, schietto e sempre vicino alla sua comunità. Un volto che continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto di persona e di chi, anche solo attraverso lo schermo, ne ha apprezzato la naturalezza e il sorriso contagioso.