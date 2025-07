Reggio Calabria, acqua chiusa a turno in tutti i quartieri anche per l’estate 2025: ecco la tabella

StrettoWeb

Sorical ha annunciato che, anche per l’estate 2025, sarà attiva una turnazione nell’erogazione idrica in diversi quartieri di Reggio Calabria. La decisione si è resa necessaria per fronteggiare la cronica carenza d’acqua che, con l’arrivo delle alte temperature e l’aumento dei consumi, si ripresenta puntualmente ogni anno aggravando la situazione.

La società ha pubblicato oggi la nuova tabella che riporta nel dettaglio gli orari di chiusura e riapertura dei principali serbatoi cittadini. La programmazione sarà valida per tutto il mese di luglio e prevede una distribuzione alternata per garantire, per quanto possibile, un approvvigionamento equo tra le diverse aree della città.