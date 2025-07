Reggio Calabria, l’8 agosto lo spettacolo di Rocco Barbaro

StrettoWeb

Ridere con Rocco Barbaro non è solo una questione di battute: è un’esperienza unica che mescola ironia intelligente, comicità surreale e un’irresistibile capacità di raccontare l’assurdo quotidiano con sguardo disincantato e profondamente lucido. Rocco Barbaro è uno di quei comici capaci di trasformare gli usi e costumi, le contraddizioni dei calabresi, i paradossi della vita moderna in sketch memorabili, sempre con una vena pungente e dissacrante.

I suoi monologhi sono uno specchio burlesco della realtà reggina, tra dialetto, personaggi grotteschi e situazioni paradossali, ma sempre incredibilmente vere. Volto amato della TV grazie a trasmissioni cult come Zelig e Colorado, Rocco Barbaro è un artista che ha lasciato il segno nella comicità italiana per il suo stile inimitabile, colto e allo stesso tempo popolare, capace di far ridere senza mai essere banale.

Uno spettacolo imperdibile, un ritorno atteso da tutti quelli che amano la risata intelligente e profonda, e che riconoscono in Rocco Barbaro uno dei più grandi interpreti della comicità “di pensiero”. Con Rocco, si ride con il cuore, la testa e anche un po’ di pancia! Appuntamento l’8 Agosto alle ore 20:30 al Centro Sportivo Mirabella – Reggio Calabria.

L’evento è realizzato con il prezioso supporto della Edil Decoration srl di Umberto De Stefano, azienda da sempre vicina al mondo della cultura e agli artisti del territorio.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni: 0965 881100

WhatsApp: 366 534 3880

Rocco Barbaro è tornato… e Reggio è pronta a ridere con lui!