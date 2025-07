Reggio Calabria, la 5D dell’ITC Ferraris si ritrova 40 anni dopo il diploma per un pranzo tra ricordi e amicizia

StrettoWeb

In un clima di gioia e nostalgia la classe 5D dell’Istituto Tecnico Commerciale Ferraris di Reggio Calabria si è ritrovata a pranzo in un noto ristorante di Lazzaro per celebrare un traguardo davvero speciale: i quarant’anni dal diploma, conseguito nel luglio del 1985. L’evento, organizzato con grande cura e partecipazione, ha rappresentato un momento di forte intensità emotiva, un’occasione per rievocare i tempi passati e rinsaldare i legami che il tempo non ha mai spezzato.

Con entusiasmo e commozione gli ex studenti si sono ritrovati tra ricordi di gioventù, episodi scolastici e aneddoti che hanno fatto sorridere e, talvolta, anche emozionare. Nonostante alcune assenze di ex compagni, l’atmosfera è stata di grande calore e di autentica amicizia, testimoniando come il loro legame sia rimasto vivo nel corso di questi quarant’anni.

Rincontrarsi ha permesso loro di rivivere le emozioni legate ai giorni della scuola, ai professori e alle sfide quotidiane vissute tra i banchi. È stato un vero e proprio viaggio nel passato, un tuffo nella memoria collettiva di una generazione che ha vissuto l’adolescenza tra sogni e speranze, in un’epoca diversa, ma sempre vicina ai ricordi più cari.

L’evento ha visto la partecipazione di tanti ex studenti: Rina Pedà, Mary Fotia, Mary Marcianò, Mimmo Sciumè, Tino Laganà, Maria Serafino, Mimmo Condello, Consolato Malara, Maria Giuffrè, Enzo Mangano, Saverio Rosace, Margherita Cristiano e Franco Meduri. Ognuno di loro ha portato con sé ricordi e storie di vita, condividendo con entusiasmo le esperienze maturate nel corso degli anni e i momenti più significativi della loro carriera e vita privata.

L’evento si è concluso con il taglio della torta e un brindisi collettivo con la promessa di non lasciarsi passare altri quarant’anni prima di incontrarsi di nuovo.

A ricordo della bella giornata per tutti i partecipanti un simpatico gadget sul quale è stata impressa la seguente frase: “Il tempo scorre… il ricordo di quegli anni è sempre vivo. Il piacere di riunirsi supera l’ostacolo del tempo”.

Gli ex studenti della classe 5D dell’ITC Ferraris hanno dimostrato ancora una volta quanto siano importanti i ricordi condivisi e i rapporti umani autentici. In occasione di questo anniversario infatti si è celebrato non solo il passato, ma anche l’importanza di mantenere vivo il senso di comunità e di amicizia nel corso del tempo.

L’appuntamento è già fissato: tutti si sono promessi di rivedersi presto, per un’altra occasione di festa e di ricordo, perché i ricordi e la vera amicizia sono il patrimonio più prezioso di ogni generazione.