Reggio Calabria, il 5 luglio la prima assemblea provinciale degli iscritti al M5S

StrettoWeb

Sabato 5 luglio, alle 15:30 del pomeriggio, si terrà la prima assemblea provinciale degli iscritti al Movimento 5 Stelle della provincia di Reggio Calabria, organizzata dai Gruppi Territoriali di Reggio Calabria e Caulonia insieme al coordinamento regionale e provinciale del Movimento 5 Stelle. “L’evento si terrà nella sala conferenza del Museo del Bergamotto, sito in via Filippini, e vedrà partecipare all’evento personalità politiche del movimento e non solo – afferma il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Fabio Auddino – Saranno presenti la coordinatrice regionale del M5S Anna Laura Orrico, i parlamentari Baldino, Tucci e Cafiero De Raho, il consigliere comunale di Palmi Francesco Tedesco, il coordinatore provinciale M5S e già portavoce al Senato Giuseppe Fabio Auddino, il Rappresentante del GT della città metropolitana Giovanna Milena Roschetti e il RGT di Caulonia Rachele Pellicone.

La prima sessione sarà dedicata al confronto politico interno al Movimento, aperta al dibattito tra portavoce ed iscritti, mentre la successiva sessione, che si aprirà alle ore 18,00, sarà dedicata al dibattito pubblico e verterà su Lavoro, Sanità, Ambiente e Turismo. Parteciperanno forze politiche, sindacali, sindaci, imprenditori, associazioni e comitati del territorio, nonché una delegazione del Network giovani del M5S insieme al referente giovani del GT di Reggio Calabria Antonio Costantino.

Nella seconda sessione saranno previsti molti qualificati interventi: fra gli altri, quello di Santo Gioffrè, medico e scrittore, Filippo Cogliandro, chef stellato, titolare dell’Accademia Gourmet e del consigliere comunale Saverio Pazzano, Associazione La Strada“, conclude l’ex Senatore di Polistena.