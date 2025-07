Reggio Calabria, il 31 luglio la presentazione di “Feel Aspromonte”

StrettoWeb

Lunedì 31 luglio 2025, alle ore 10:30, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Feel Aspromonte Sant’Alessio “Comunità e territorio per lo sviluppo dei piccoli borghi“. Un progetto per promuovere Sant’Alessio e l’Aspromonte attraverso una strategia integrata di marketing territoriale e di comunità. Tra gli obiettivi: costruzione dell’identità visiva, promozione delle esperienze locali, accessibilità digitale e multilingue, partecipazione attiva della comunità e strumenti di comunicazione permanenti.

Sono previste azioni come: creazione del brand, realizzazione di un catalogo delle esperienze, sito web, mappa interattiva con QR Code, contenuti in realtà aumentata, campagna social e iniziative partecipative. Feel Aspromonte è un invito a vivere, raccontare e custodire il territorio in modo nuovo e condiviso.