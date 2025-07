Reggio Calabria, il 26 e 27 luglio il Palio Storico delle Contrade 2025 | FOTO

StrettoWeb

Un’intera comunità si prepara a fare un salto indietro nel tempo: torna il Palio Storico delle Contrade, il 26 e 27 luglio 2025 a Prumo – Riparo – Cannavò, con un’edizione ricca di novità, emozioni e rievocazione viva. Due serate pensate per celebrare identità, tradizioni e memoria, con giochi popolari, musiche antiche, spettacoli, oltre 200 figuranti in abiti rinascimentali e, per la prima volta a Reggio Calabria, la presenza degli storici Cavalieri della Bolla Pontificia A.D. 1394 di Cava de’ Tirreni.

Il programma: due serate di festa e storia

Sabato 26 luglio – Giochi del Palio & Tiro con l’Arco

A partire dalle 18:30, le contrade si sfideranno in giochi d’epoca, competizioni di agilità, forza e strategia. Tra le prove più attese, il tiro con l’arco storico, una sfida avvincente tra abilità, precisione e spirito di squadra, immersa in un’atmosfera dal sapore medievale.

Domenica 27 luglio – Grande Corteo Storico Rinascimentale

Dalle 18:30 prenderà vita il maestoso corteo in costumi d’epoca, ispirato alla visita dell’Arcivescovo Annibale D’Afflitto del 1595. Un affresco vivente con oltre 200 figuranti provenienti da tutto il territorio e la presenza eccezionale dei Cavalieri della Bolla Pontificia, ordine cavalleresco fondato nel XIV secolo, che sfileranno per la prima volta in Calabria con insegne, cerimonie e rituali storici.

Un evento tra storia, spiritualità e comunità

Il Palio affonda le sue radici nella storia locale e nel patrimonio religioso del territorio, e oggi torna a vivere grazie alla partecipazione attiva di volontari, parrocchiani, associazioni e giovani. L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, in collaborazione con Ape Reggina APS e Oratorio Sant’Agata.

Patrocini e collaborazioni istituzionali

Il Palio Storico delle Contrade 2025 gode del patrocinio e della collaborazione di:

Comune di Reggio Calabria

ATAM – Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

Vuoi partecipare come figurante o concorrente?

Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai giochi o ai cortei in costume: Contatta gli organizzatori al 371 6977747.

Il programma dettagliato sarà pubblicato nei prossimi giorni. Due serate per far rivivere la storia, nel cuore vivo della comunità. Reggio Calabria è pronta: il passato torna a marciare tra le sue vie.