Reggio Calabria, dall’11 luglio l’iniziativa estiva del museo “Sotto il sole MArRC” | INFO

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è lieto di annunciare un’iniziativa culturale di grande rilievo per l’estate 2025: “Sotto il sole MArRC”. Questa nuova proposta, ideata e curata da CoopCulture, offrirà ai visitatori un’opportunità straordinaria per esplorare in profondità il patrimonio archeologico custodito nelle sale del Museo, dalle sue origini preistoriche fino ai celebri Bronzi di Riace.

Dal giorno 11 luglio al 14 settembre 2025, “Sotto il sole MArRC” accompagnerà il pubblico in un percorso affascinante attraverso la ricca collezione del Museo. Le visite guidate si terranno ogni martedì, sabato e domenica, con orari fissati alle 10:00 e alle 12:00.

Il percorso è stato concepito per offrire un orientamento completo all’interno di uno dei più importanti musei archeologici del Mediterraneo. I visitatori saranno condotti passo dopo passo attraverso i grandi temi che caratterizzano la collezione permanente del MArRC. Si partirà dalle radici più antiche con la preistoria della Calabria, per poi addentrarsi nell’affascinante periodo dell’arrivo dei Greci e della fondazione delle colonie.

Il viaggio proseguirà esplorando i miti e i rituali del mondo antico, la vita quotidiana e gli spettacoli che animavano le società di allora, e l’archeologia urbana che svela la stratificazione storica del territorio. Il culmine del percorso sarà dedicato ai capolavori che hanno reso il MArRC celebre in tutto il mondo, inclusi gli straordinari Bronzi di Riace.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per approfondire la conoscenza della storia e dell’archeologia della Calabria e del Mediterraneo, in un contesto di grande valore scientifico e culturale. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, offrendo al pubblico esperienze di apprendimento e scoperta di alta qualità.