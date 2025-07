Reggio Calabria, l’11 luglio la presentazione di “Onda Orange”

StrettoWeb

Si terrà venerdì 11, alle ore 18, in Piazza Orange a Reggio Calabria, e precisamente nella sede di via Crisafi 22/A, il punto stampa in occasione della presentazione di “Onda Orange”. Un nome che prende spunto dal toponimo della piazza, un luogo che invita a una riflessione sul suo utilizzo e sulla sua rigenerazione che con un gioco di parole ispirerà il colore identificativo di questa nuova realtà politica cittadina.

Il nome trae la sua maggiore ispirazione dal fiume Orange, di cui sembrano quasi essere perse le tracce ma che continua a scorrere silente come le energie sane di questa città che attendono solo di essere riconosciute al fine di creare valore.

Onda Orange è un gruppo di lavoro permanente aperto a nuovi contributi composto da professionisti provenienti da vari settori e con sensibilità diverse ma con l’obiettivo condiviso di mettere a disposizione le proprie competenze al servizio del bene comune.

La sfida sarà quella di dare concretezza ai macro temi del lavoro, turismo, cultura, legalità e decoro urbano inquadrandoli all’interno della cornice della “restanza”. Una sfida da affrontare con progetti concreti realizzati partendo dalle storie di vita di chi ha dato alla luce questa nuova “onda” nella città dello Stretto. Una realtà aperta alla città con l’obiettivo di dare voce soprattutto ai giovani al fine di costruire insieme a loro la possibilità di scegliere di rimanere a Reggio o la strada per poterci tornare.