Un altro reggino approda al Palermo: Giuseppe Geria raggiunge Pippo Inzaghi

StrettoWeb

Dopo Filippo Mazzù, nel capoluogo siciliano da più di un anno, un altro reggino ed ex Reggina ha raggiunto Palermo. Il club rosanero ha infatti ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Geria, figura storica del settore giovanile amaranto e tornato sullo Stretto per un brevissimo periodo con Saladini. Anche nell’isola Geria sarà “Responsabile del Settore Giovanile maschile e femminile in sostituzione di Francesco Farina, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto”. In quei pochi mesi Giuseppe Geria ha conosciuto anche mister Inzaghi, che ritroverà adesso a Palermo.