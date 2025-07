Reggina, gli ultrà: “Gallo unica voce vera! Se esce fuori, Ballarino vende al 100%”. E Falcomatà… | VIDEO

StrettoWeb

Concluso da pochi minuti l’incontro tra il sindaco Giuseppe Falcomatà e i rappresentanti degli ultrà della Reggina. Un incontro voluto dallo stesso primo cittadino per fare il punto sul presente e sul futuro della società amaranto dopo che, nei giorni scorsi, proprio Falcomatà aveva confermato ai tifosi, e di riflesso alla città, l’esistenza di alcuni soggetti interessati a rilevare la società. Tifosi che, a quel punto, hanno deciso di prendere una posizione netta e contraria a Ballarino, dopo 3 anni di Serie D e di promesse relative al business plan non mantenute.

Al termine dell’incontro, gli ultrà hanno parlato con la stampa: “non c’è stato un punto d’incontro con la società. Faremo una riunione all’Arena, aperta alla città. Loro devono dimostrare i fatti. Il Comune farà un comunicato in serata. La società farà una conferenza giovedì prossimo. Se c’è qualcuno interessato alla Reggina che esca fuori: loro venderanno al 100%. L’unica voce reale è quella di Luca Gallo, se lui esce allo scoperto… se accettiamo Luca Gallo? Noi accettiamo il bene della Reggina. Oggi stiamo vedendo una società che vivacchia. Non siamo l’Igea o la Scafatese, con tutto il rispetto, loro sono società più serie della Reggina: fanno conferenza stampa, comprano giocatori importanti. Loro dicono che vinceremo il campionato. Non abbiamo accettato di fare un comunicato congiunto, noi prenderemo la nostra decisione a parte”.

Gli ultrà amaranto hanno confermato quello che scriviamo da settimane su StrettoWeb e che la società ha smentito, salvo poi confermare in un secondo momento. Ovvero, che l’unica trattativa esistente per la Reggina è quella di Luca Gallo, avviata già da settimane, anche se ultimamente raffreddata.

Resta poco trasparente la posizione di Falcomatà. Il sindaco, che ha consegnato la squadra a Ballarino ora “è stanco e vuole i fatti“, a detta dei tifosi. Lo stesso sindaco che ha bluffato sulle fantomatiche super-cordate, proprietari di club del Mondiale per Club, magari per tenere buona la piazza?

“Il sindaco vuole la squadra forte, promozione sicura e top player. Anche lui è stanco e ha chiesto più comunicazione a livello di società, ha chiesto programmazione e fatti. Verrà Sky Calciomercato e non abbiamo una squadra da presentare. Faremo un ritiro al Sant’Agata con 50 gradi quando le altre hanno già programmato il ritiro e le amichevoli estive. Siamo la Reggina, siamo stati in passato, ci saremo in futuro. O fanno i fatti o saranno contestati tutto il campionato. Faremo una riunione prossima settimana per tutta la città: decideremo se andare avanti a sostenere o disertare come hanno fatto a Cosenza“, hanno concluso.