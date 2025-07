Reggina, gli ultrà si riuniscono per le scelte future: cambia il luogo dell’appuntamento coi tifosi

StrettoWeb

Mercoledì 23 luglio, alle ore 19, gli ultrà della Reggina si riuniranno in un incontro aperto con tutta la tifoseria amaranto. I motivi sono ben noti: decidere come comportarsi nel futuro prossimo alla luce dei recenti fatti riguardanti il club. Gli ultrà hanno assunto una presa di posizione forte, nelle ultime settimane, incontrando l’amministrazione e la società e chiedendo chiarezza. Dopo la conferenza di Ballarino e Praticò, la tifoseria organizzata è tornata a parlare, non mutando la posizione, che rimane fortemente scettica e dura verso la proprietà.

Mercoledì, dunque, nuovo appuntamento, ma cambia la location: non più l’Arena, ma il Waterfront. “Volevamo informare la tifoseria che per motivi logistici, la riunione che inizialmente si doveva svolgere all’Arena Ciccio Franco avrà luogo al Waterfront sempre mercoledì 23 luglio alle ore 19.00. Esserci per noi, per la nostra maglia e per la nostra storia! Il futuro della Reggina conta più di ogni altra cosa” si legge.