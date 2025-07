Reggina, la lettera di un tifoso: “Falcomatà e Ballarino come il Gatto e la Volpe, si sono presi gioco degli ultrà”

StrettoWeb

Scrivere alla redazione di StrettoWeb sta diventando uno sfogo per i tifosi della Reggina. Ce lo conferma Antonio da Roma, tifoso amaranto che torna a mandare un e-mail al nostro indirizzo per scaricare un po’ di frustrazione rispetto alla grottesca situazione della sua squadra del cuore. La riunione di ieri a Palazzo San Giorgio è stata un buco nell’acqua. I tifosi hanno fatto sentire la loro voce ma Ballarino e Falcomatà si sono trincerati dietro le loro posizioni: c’è solo Gallo come voce veritiera (davvero?! E perchè si erano affrettati a smentire StrettoWeb?! E le cordate del sindaco?!), ma se non esce allo scoperto che dobbiamo fare?

E intanto la Reggina attende, vivacchia con un calcio-mercatino estivo e si prepara al terzo anno di Serie D con la promessa di vincere, anche quest’anno come tutti gli altri anni, il campionato. E ai tifosi viene il voltastomaco a sentire e vedere i comportamenti dei ribattezzati, dal nostro lettore, “Il Gatto e la Volpe” che si prendono gioco anche degli ultrà e della loro passione.

“Mi pregio di scrivervi nuovamente, ma ormai sta diventando una valvola di sfogo per noi tifosi, che assistiamo impietriti anche a quest’ultimo spettacolo INDEGNO… e me ne scuso. – afferma Antonio – Consentitemi però di dire qualcosa sulla novità di ieri, dove alla riunione in Comune dovevano nientepopodimenoché decidersi le sorti della Reggina… ed invece abbiamo assistito all’ennesima sceneggiata dove il Gatto e la Volpe (Falcomatà e Ballarino) si sono fatti gioco di Pinocchio (i rappresentanti dei tifosi)… ma ci torno più avanti.

I primi tempi era perché sono subentrati a campionato quasi iniziato… poi sono state la Vibonese e le altre che si sono scansate… poi è stato Gravina che non ci ha ripescati… ora, da qualche mese, va di moda che la Reggina non la vuole nessuno e pertanto Ballarino, poverino, che deve fare? Anzi, meno male che c’è lui!! altrimenti non esisterebbe nemmeno il calcio a Reggio!!! Ovviamente alla storiella che la Reggina non la voglia nessuno, oltretutto più capiente di Ballarino, NON CI CREDO NE’ ORA NE’ MAI!!! e chi spaccia questo per verità (es. qualche testata web) è il peggior nemico della Reggina!!

La verità, forse, l’abbiamo capita: la politica di sinistra non ha voluto dare la Reggina a Bandecchi perché la Reggina smuove molti consensi e non bisogna farla rinascere ad un presidente di destra. Questo è il peccato originale, poi tutto è venuto a cascata… i cognati, i nipotini aspiranti calciatori… ma a distanza di due anni mi chiedo: la politica si è capito cosa ci ha guadagnato da questa storia, ma Ballarino cosa ci guadagna ad essere proprietario della Reggina, in D oltretutto? C’entra l’Università di cui tanto si è parlato agli inizi? O forse gli autoctoni lo hanno coglionato facendogli credere che sarebbe venuto il Nick Scali di turno a coprirlo di milioni per vendere, e intanto loro giocano a fare i Dirigenti?

Non mi è mai importato nulla di questo, ma è pur vero che le cose bisogna anche cercare di capirle. Io, come credo tanti, voglio solo una Reggina degna del nome che porta e della sua storia, però a sentire i rappresentanti dei tifosi mi son cadute le p…e per terra!! Quattro cose dovevano dire:

– per il passato: