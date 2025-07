Reggina, un lettore a StrettoWeb: “tocca ai tifosi costringere Ballarino a cedere a Bandecchi, perché non sono duri contro i responsabili di questa situazione?”

StrettoWeb

Un tifoso della Reggina, Antonio da Roma, è tornata a scrivere alla redazione di StrettoWeb per dire la sua circa le ultime novità, con la PEC di Bandecchi resa pubblica e che per questo ha costretto la società a rispondere. “Non è la prima volta che vi scrivo, quindi salto i convenevoli e vista la risposta lunare di Ballarino a Bandecchi (e visto che il Diavolo si nasconde tra i dettagli), vi chiedo: il sindaco di Terni, al di là delle formalità (Pec, ecc…) ha detto ‘prendo la Reggina e la porto in C, se i tifosi non si offendono’. Bandecchi è stato chiaro: posto che le Istituzioni non vogliono agevolare un suo subentro alla guida della Reggina, tocca ai tifosi farsi sentire per costringere Ballarino a passare la mano perché vogliono Bandecchi….ma succederà? Si riuniranno i tifosi DOMANI, non tra 2 settimane, per contestare Ballarino e per far capire di volere Bandecchi? Ho i miei dubbi”.

“E sempre perché il Diavolo si nasconde tra i dettagli, vi chiedo: se contestazione ci sarà, sarà fatta in modo civile? come consiglia Ripepi, avvisando implicitamente (ma è un retropensiero mio) che questi son capaci anche di mettersi la bomba allo Store da soli pur di dire ‘vedete? I sostenitori di Bandecchi sono teppisti violenti e noi non cediamo ai loro ricatti!!’???”.

“Oltre a questi interrogativi vi chiedo: come mai la tifoseria non è dura con gli unici responsabili di queste continue umiliazioni che la Reggina è costretta a subire, cioè Falcomatà e la sinistra cittadina? a noi non interessa Bandecchi in se! Se Ballarino domani vende ad un imprenditore più facoltoso anche se di orientamento progressista saremmo i primi ad esserne felici!!” si chiude la lettera.