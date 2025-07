Reggina, Teotino a StrettoWeb: “la passione della gente di Reggio voglio vederla al Granillo in altre categorie” | VIDEO

StrettoWeb

Siamo arrivati a metà dell’avventura di Sky Calciomercato L’Originale a Reggio Calabria e il mercoledì, terza serata della trasmissione in riva allo Stretto, presenta un parterre tutto nuovo rispetto alle scorse serate. Fra gli ospiti Gianfranco Teotino, famoso giornalista e volto noto della trasmissione è intervenuto ai microfoni di StrettoWeb esaltando il pubblico dell’Arena: “è uno dei posti più belli del nostro tour, ricorda la curva di uno stadio. La bellezza di questo mare, l’anfiteatro meraviglioso e la passione della gente che io vorrei rivedere al Granillo al più presto possibile in un posto dove la Reggina deve stare, non in Serie D.

La Reggina del -15? Storica, è come uno Scudetto, come andare in Europa. Quindici punti… non ci credevano nemmeno loro all’inizio, è stata una magia. Lucarelli mi ricordava che a Natale arrivarono a quota 0“.