Reggina, lo sfogo di un tifoso: “fino a che c’è Ballarino allo stadio non ci vado, da me non avrà un centesimo”

“Buongiorno, sono un grande tifoso della Reggina e abbonato di vecchia data. Da quando Brunetti ha regalato la società al signor Ballarino, io non ci ho messo piede allo stadio, non hanno programmazione, non si sa quando si parte e non si sa con quali giocatori. Fino a quando c’è Ballarino io non ci vado allo stadio e di conseguenza non avrà nemmeno un centesimo da parte mia. Fatemi un favore: se ne deve andare e deve cedere la società al più presto, perché con lui non si va da nessuna parte”.

E’ il messaggio dell’ennesimo tifoso che in queste ore ha scritto alla redazione di StrettoWeb. Afferma che, fino a quando ci sarà Ballarino, lui allo stadio non andrà, non gli darà un centesimo. E’ lo sfogo di tanti, in questi giorni, anche abbonati di lunga data che per la prima volta quest’anno non rinnoveranno l’abbonamento.