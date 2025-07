Reggina, giallo sulla scritta fuori dal Sant’Agata: era tutto vero. Cancellata in fretta e furia, ma i segni (e il malcontento) restano

StrettoWeb

Quella scritta, alla fine, era vera. Ingannati, in tempi di IA, ci siamo precipitati sul posto e abbiamo visto che il muro era bianco. E abbiamo pensato subito, appunto, all’intelligenza artificiale. E invece era semplicemente stata cancellata in fretta e furia, in meno di un’ora. Se non è record questo… “Ballarino vattene, società di incompetenti”, la scritta nel muro accanto a quello di ingresso del centro sportivo, proprio mentre (dentro) Ballarino e Praticò parlavano alla stampa della situazione della Reggina. Tornando sul posto si può vedere la pittura fresca sotto, appena colata. Da quanto verificato, sono stati cinque i tifosi che hanno compiuto il gesto.

Come scritto ieri, però, poco cambia. Che sia scritta reale su un muro, o creata attraverso un computer, rimane il gesto, un gesto che denota il totale malcontento verso questa proprietà. Lo confermano le migliaia di commenti – tutti dello stesso, identico tenore – nella diretta della conferenza di ieri, ma lo conferma anche la presa di posizione degli ultrà, tornati a parlare dopo un po’ di giorni.