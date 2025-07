Reggina, “salta” anche Sarao: pure lui resta al Siracusa

StrettoWeb

Eccone un altro. Ne “salta” un altro. Dopo Di Grazia, la Reggina vede sfumare anche Sarao. Guarda caso, l’ennesimo nome importante accostato che però non arriva. Quando gli amaranto devono trattare “big”, che hanno già vinto questo campionato, si inceppa sempre qualcosa e loro rinnovano coi club di appartenenza o firmano per altre squadre. In questi giorni, tra l’altro, coloro che non hanno rinnovato con gli aretusei sono andati tra Scafati e Caltanissetta, direzione Nissa. Alla Reggina restano i ritorni nostalgici, le scommesse, le incognite, “nuovi” Dall’Oglio o Urso o comunque – in tanti casi – giocatori con passato in D o Eccellenza ma che il campionato non l’hanno mai vinto.

Tornando al Siracusa, per il club siciliano è tempo di conferme: sono arrivate, proprio adesso, quelle di Sarao, Falla, Bonacchi e Ba, questi ultimi che Ballarino aveva definito “scarti” per giustificare il fatto che fossero andati via. Nelle scorse ore sono arrivati anche i rinnovi di Alma, di Di Paolo e di Puzone.