Reggina, Ripepi: “Falcomatà non faccia gioco delle 3 carte. Ballarino vende o no?” | VIDEO

Massimo Ripepi aveva annunciato che si sarebbe presentato all’incontro odierno fra il sindaco Giuseppe Falcomatà e gli ultrà della Reggina. Il consigliere comunale di opposizione aveva anche fatto intendere che ci sarebbe stata la possibilità che Falcomatà non lo avrebbe fatto entrare, volendo tenere il colloquio in gran segreto. E così è stato. Ripepi è rimasto fuori a dare sostegno agli altri tifosi assiepati in Piazza Italia.

Ai microfoni di StrettoWeb, Ripepi ha sottolineato come i tifosi della Reggina vogliano chiarezza. Il rischio? “Che Falcomatà faccia il gioco delle 3 carte” e prenda in giro tifosi e città scaricando tutte le colpe su Ballarino.