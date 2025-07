Reggina, Ripepi: “mi hanno detto che Falcomatà, Brunetti e Versace hanno incontrato dei tifosi. Vi dico perché sono preoccupato…”

StrettoWeb

Il consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi, in una diretta social, ha svelato ciò che gli è stato riferito questa sera, alla luce della manifestazione degli ultrà della Reggina di domani.“Domani ci sarà una manifestazione indetta dai tifosi della Reggina, io farò di tutto per esserci e sentire quello che dicono. Ma vi dico questo: pare che oggi a Palazzo San Giorgio si siano riuniti Falcomatà, Brunetti, Versace con dei rappresentanti dei tifosi, non so se ultrà o altri gruppi. Questa è una notizia che vi do, da verificare, ma me l’hanno data. Se è così, sono preoccupato, perché io conosco i miei polli. Non vorrei li abbiano chiamati per dire alcune cose circa la manifestazione di domani, dove hanno scritto che la pazienza ha un limite. I tifosi grazie a Dio si stanno svegliando, il 95% ha capito tutto, ma ci sono le mistificazioni e mi auguro che questo incontro non sia nato per placare, per tarpare le ali alla volontà dei tifosi di esprimere un dissenso“.

Sulla società. “Se questa società fosse trasparente, ma non lo è, deve dire quanto vuole per la cessione. Il bilancio lo devono portare al Comune. Ballarino non può dare le patenti di moralità, con quale criterio lo fanno? Bandecchi non è stato scelto perché c’era la Guardia di Finanza? Ma che vuol dire? E Berlusconi non ha fatto tutto quello che ha fatto travolto dalle indagini?”.

“Qual è l’alternativa? Io nel mio piccolo faccio di tutto, il possibile, perché sento la responsabilità di poter fare qualcosa in merito. Se la legge permette a Gallo di lavorare e prendere la Reggina, avrà una capienza economica? Secondo me sarà 20 o 30 volte superiore a quella di Ballarino. Se Gallo fosse nelle condizioni di prendere la Reggina, sarei già contento, se è nelle condizioni giuridiche. I processi che ha sono ancora in itinere, per me non è un delinquente oggi”.

“Non possiamo pensare che uno che dice un giorno che non ha trattative e smentisce StrettoWeb, il giorno dopo dice che c’è stata. Aveva smentito? Sì. Ha detto una bugia? Sì. E se le ha dette potrà dirle ancora, quindi dobbiamo stare attenti e verificare. I giocatori che se ne stanno andando lo stanno facendo perché vedono che non c’è niente. I giocatori se ne vanno al Fasano (Barranco, ndr), dove c’è lo zoo. E il Fasano e meglio della Reggina? Noi oggi siamo alla stregua del Canicattì. Credibilità zero” aggiunge.