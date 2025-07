Reggina, Ripepi: “da Ballarino e Praticò solo bugie. Conferenza controllata e giornalisti bloccati”

StrettoWeb

Una conferenza stampa attesa una settimana, tempo utile a preparare una strategia difensiva neanche troppo originale basata sulle solite “colpe degli altri”, piangersi addosso, teorie del complotto e scontro con chi non la pensi allo stesso modo. Ballarino e Praticò hanno fatto chiarezza, per modo di dire, sul presente e sul futuro della Reggina. Una conferenza stampa lunga per dire, essenzialmente, che non vendono la società.

Sulla questione è intervenuto Massimo Ripepi che, nel corso di una delle sue solite dirette social, ha commentato quanto successo nel pomeriggio al Sant’Agata. “Tutti i tifosi hanno ormai capito tutto. Ballarino e Praticò hanno fatto una conferenza stampa scandalosa, piena di supercazzole. Praticò ringrazia il protettore Falcomatà, Brunetti il braccio della tragedia, Versace che fa politica con la Reggina e Romeo che è la protesi di Falcomatà. Gente che protegge questa squadra mentre alle porte c’è un plurimiliardario tenuto fuori dalla porta perchè Falcomatà non vuole ammettere di aver sbagliato. Sta cercando lui qualcuno per scavalcare Bandecchi.

Ballarino e Praticò dovevano dirci gli acquisti che hanno fatto, hanno detto che hanno i campioni di Reggio, ma non sono qui per la credibilità di Ballarino ma perchè vogliono stare a Reggio. Alle domande sulla cessione della Reggina di alcuni giornalisti, hanno divagato. Conferenza stampa super controllata. A un tirocinante hanno chiesto gli articoli del tirocinio per non farlo entrare. Non vogliono essere controllati.

Se ci fosse il reato di bugia Falcomatà avrebbe l’ergastolo, Ballarino l’ergastolo ostativo. Ballarino dice bugie a ripetizione, a Bandecchi non dice quanto vuole per la Reggina. Fanno politica con la Reggina e se la prendono con me che ho trovato Bandecchi, l’unico interessato alla Reggina. Purtroppo, la sfida di maggio prossimo, la campagna elettorale, è entrata nella situazione. I politici devono essere visibili, voi dovete capire chi è buono e chi fa schifo.

Oggi la Reggina è in un momento difficile. In questa conferenza stampa teatrale, teatro di Serie D, con una grande quantità di supercazzole. I 4500 commenti negativi sono il sondaggio che ci fa capire che tutta la tifoseria, tranne una piccola parte, ha capito. Parlano di sostenibilità, spendono poco, vogliono essere stabili. Se Ballarino fosse in Ecccellenza o Promozione saresti più stabile. Ma noi non possiamo stare in D mentre tu sei stabili e quadruplichi il fatturato, anche se tu dici che sei venuto qui per amore.

Oggi parlavano di 4 milioni per il Sant’Agata. Li spenderà la Soseteg! Non la Reggina! Non avete i soldi per farlo, siate onesti! Io sto aspettando la riunione dei tifosi. Voglio sentire, non vado a parlare. Spero che i tifosi e gli ultrà prendano posizione su questa storia. Non ne possiamo più di essere presi in giro con conferenza stampa ovattate, in cui se dici qualcosa di contrario ti bloccano. Difendiamo la nostra squadra, facciamo un muro. Non come dice Ballarino, che dobbiamo essere uniti per difendere le sue bugie. Ma per mettere la Reggina nelle mani migliori. Oggi quando si parlava di Business Plan cambiavano discorso. Questo i 2 milioni che Bandecchi ha speso nella Ternana non li spende in 250 anni“.