Reggina, Praticò presenta il progetto “Rinascita Amaranto” ma i tifosi non ci stanno: “chiedete scusa alla città”

Mentre le altre squadre di Serie D, vedi la Nissa, stanno allestendo delle squadre super competitive per ambire alla promozione in Serie C, con la Reggina che è sostanzialmente immobile, rispettando ad un calciomercato pimpante, il direttore generale Giuseppe Praticó ha presentato il progetto “La Rinascita Amaranto” provocando sdegno e critiche feroci. Un tifoso va giù duro sotto il comunicato ufficiale della società: “anziché chiedere scusa alla città per lo schifo a cui ci avete sottoposto con la vostra gestione dopolavoristica, vi permettete il lusso di spacciare come “rinascita” la vostra esperienza, la quale in realtà altro non è se non un accanimento terapeutico perenne. La verità è che questa è la proprietà peggiore dal 1914 a questa parte. Sì, peggio di Salah Deeney, peggio dell’ultimo Foti, anche peggio di Gallo, persino (leggermente) peggio della P&P. Vergognatevi, scusatevi e levatevi una volta per tutte dalle scatole! (In ordine crescente di urgenza)”.

Un altro commento pepato: “basta cazzate, riportate la Reggina dove merita o se siete consapevoli di non esserne in grado fate un passo indietro ADESSO, perchè non avrete più scuse”. Ed ancora: “la rinascita di cosa? 3 anni di serie D, si potrà chiamare rinascita quando la porterete in serie B, per adesso siete un disastro non solo sotto l’ aspetto sportivo”.

La nota ufficiale del club

Si è conclusa nei giorni scorsi la quinta edizione del programma executive Management del Calcio, organizzato dal Settore Tecnico della FIGC in collaborazione con SDA Bocconi School of Management. Un percorso di alta formazione pensato per dirigenti del calcio moderno, capace di unire competenze manageriali e conoscenze tecnico-sportive all’interno dei club professionistici.

Tra i protagonisti di questa edizione, il direttore generale Giuseppe Praticó che ha presentato il progetto “La Rinascita Amaranto” nell’ambito dell’ultimo modulo dedicato a Tecnologia e Sostenibilità, tenutosi presso l’Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Il progetto illustrato da Praticó ha raccontato il nuovo corso della Reggina: un’iniziativa ambiziosa, costruita su investimenti strutturali, attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria, sviluppo del capitale umano e valorizzazione del brand amaranto, con l’obiettivo di riportare il club tra le realtà virtuose del calcio italiano.

Il corso, articolato in quattro moduli – Strategia e Business del Calcio, Sostenibilità e Finanza, Organizzazione e Capitale Umano, Tecnologia e Sostenibilità – si è svolto tra le sedi di SDA Bocconi a Milano e il Centro Tecnico di Coverciano, con momenti formativi d’eccellenza e testimonianze di figure di riferimento del panorama calcistico italiano, tra cui Giuseppe Marotta (AD Inter) e Luigi De Siervo (AD Lega Serie A).

Durante la settimana conclusiva a Firenze, i partecipanti hanno anche visitato il Viola Park, centro sportivo della Fiorentina, esempio di infrastruttura moderna e sostenibile.

Il Patron Antonino Ballarino e il Presidente Virgilio Minniti hanno espresso piena soddisfazione per il traguardo raggiunto, complimentandosi con il direttore denerale Giuseppe Praticó per l’importante contributo portato al prestigioso contesto formativo di “Management del Calcio”. La partecipazione attiva e la presentazione del progetto “La Rinascita Amaranto” rappresentano un ulteriore passo significativo nel percorso di crescita manageriale e di rilancio strutturato della Reggina 1914, a conferma della visione condivisa e dell’ambizione che anima la nuova governance del club.