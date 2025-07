Reggina, Giuliodori sale di categoria: ufficiale la cessione al Cerignola

StrettoWeb

La Reggina annuncia un’uscita. Gianfranco Giuliodori, terzino argentino classe 2004, lascia il roster di mister Bruno Trocini e sale di categoria. Ufficiale la cessione del ragazzo al Cerignola in Serie C. L’annuncio arrivata direttamente dalla Reggina con un comunicato stampa pubblicato nel sito ufficiale del club amaranto. “AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il Cerignola per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Gianfranco Giuliodori.

Il club ringrazia Gianfranco per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali“.