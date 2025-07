Ex Reggina, David Di Michele ritorna a Lecce dopo anni: è il nuovo allenatore dell’Ugento

StrettoWeb

Dopo i due anni da calciatore in Serie A, David Di Michele ritorna a Lecce, per la precisione in provincia. E’, infatti, il nuovo allenatore dell’Ugento, club salentino del girone H di Serie D. L’ex Reggina, dopo numerose esperienze in panchina tra Serie C e giovanili, scende di categoria ritornando ad allenare una prima squadra. Di Michele sarà presentato ufficialmente domenica 6 luglio alle ore 20 nelle sale del Club Ugento Giallorossa a in via Capitano Ugo Giannuzzi, 85.

La carriera

Di prestigio le esperienze da calciatore, tra le più significative, dopo gli esordi con la Lodigiani quelle con Foggia, Salernitana, Udinese, Reggina, Palermo, il biennio leccese e un passaggio anche in Inghilterra nel West Ham, Di Michele ha indossato anche la maglie della Nazionale, collezionando sei presenze totali nel triennio compreso tra il 2005 e il 2008. Nel curriculum da allenatore la guida della Lupa Roma in Lega Pro, un quadriennio nelle giovanili del Frosinone, un campionato alla guida della Under 16 e tre le stagioni al timone della Under 17, la Serie C con la Turris e l’ultimo incarico alla Primavera dell’Ascoli.

Le prime parole da neo tecnico

“Arrivo a Ugento con grande entusiasmo, che è lo stesso di una piazza e di una dirigenza che ha dimostrato volontà di fare bene, capacità di programmare e voglia di essere protagonista. Darò il massimo, l’idea è quella di presentare un calcio propositivo” sono le prime parole del neo tecnico.