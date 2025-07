Reggina, comunicato stampa ufficiale per annunciare l’iscrizione in Serie D

StrettoWeb

Giornata intensa per la Reggina. Dopo due ufficialità di mercato che non hanno minimamente scaldato la piazza, in piena contestazione, ne è arrivata una terza. No, non si tratta di un altro arrivo di medio/basso livello che conferma il tenore del mercato della Reggina. Questa volta, la Reggina ha ufficializzato l’iscrizione in Serie D. Attraverso un comunicato ufficiale, la società amaranto ha confermato che parteciperà, per il terzo anno consecutivo, nella quarta serie del calcio italiano.

“AS Reggina 1914 rende noto di aver provveduto, in data lunedì 7 luglio, al deposito di tutta la documentazione necessaria presso la Lega Nazionale Dilettanti, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie D 2025/2026. – si legge nel comunicato – La società comunica inoltre di aver presentato regolarmente tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia sportiva, amministrativa e finanziaria, secondo quanto stabilito dal sistema delle Licenze Nazionali.

Con il rispetto di tutti i requisiti richiesti, la Reggina prosegue con impegno e determinazione il proprio percorso di ricostruzione e rilancio, con l’obiettivo di riportare in alto i colori amaranto“.