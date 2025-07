Reggina, la bomba di Bandecchi: “la compro io, la porto in C e poi…” | VIDEO

StrettoWeb

Dopo il nulla di fatto nell’incontro di ieri tra Falcomatà-Ballarino e i rappresentanti degli ultrà della Reggina, nel day after arriva una bomba clamorosa. Se c’è qualcosa di ‘concreto’ che è emerso dal colloquio di ieri è che, per bocca degli stessi ultrà, Ballarino si è detto pronto a cedere al 100% se qualcuno manifestasse la reale volontà di prendere la Reggina. Quest’oggi il ‘qualcuno’ in questione si è palesato. Stefano Bandecchi.

L’imprenditore che già in passato si era proposto di acquisire la Reggina, ma che Falcomatà e Brunetti, per mere questioni politiche e personali hanno preferito affidare a un maestro di scuola elementare catanese, è tornato a fare la stessa proposta, spinto da Massimo Ripepi che lo ha raggiunto a Roma e lo ha sollecitato proprio alla luce delle sue preoccupazioni sul futuro della Reggina.

In un video social, nel quale è in compagnia dello stesso Massimo Ripepi, Bandecchi ha dichiarato: “io sono qui con Ripepi che mi sta dicendo: la Reggina che fine fa? Io ripeto l’offerta che l’Università Nicolò Cusano ha fatto a suo tempo al Comune, lo dico anche a Ballarino. Noi se volete e se vogliono i tifosi, possiamo prendere la Reggina e portarla in Serie C. Dopodichè, siccome l’Università Nicolò Cusano non può ancora tenere una squadra professionistica, arrivata in Serie C, e noi gli investimenti li facciamo veri per arrivare in Serie C, noi prendiamo la nostra valigetta e ce ne ritorniamo a casa. Io lascio a Reggio la Reggina, fra 12 mesi, in Serie C. Se i tifosi non si offendono, io vi porto in Serie C e poi torno via“.