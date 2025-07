Reggina, Auspici: “Bandecchi fa politica? Ma perché ora cos’è? La PEC è stata inviata, ora Ballarino…”

StrettoWeb

Con la sua consueta pungente ironia, attraverso il video social mattutino, Alfredo Auspici ha voluto commentare le ultime notizie relative al mondo Reggina, con la PEC ufficialmente inviata da Bandecchi. “Voglio sapere ora che fai. Avresti dovuto dire: ‘fatti miei, me la tengo io’, se non volevi. Invece hai fatto lo spaccone: ‘mandate la PEC e io vendo’. E ora che gli dici? Non gli rispondi? Gli devi rispondere. E magari poi ti farà l’offerta. E che fai? Gli spari alto? E lui lo dirà pubblicamente. Intanto il sindaco ha detto che se la deve vedere lui, Ballarino”, ha detto Auspici.

“Ma questo succede quando uno non è abbastanza forte. Bandecchi fa politica? Ma perché questa cosa è? Non è politica?“, ha aggiunto in riferimento alle questioni degli ultimi due anni, con la scelta politica di Brunetti e la presenza sua e di Versace ad ogni post gara. “Questa PEC è arrivata, ma ora la tifoseria si è spaccata in tre o quattro fazioni. Io tifo la Reggina, però mi metto contro i reggini, buona parte di loro. E che Reggina è? Ci sono riusciti, a spaccare i reggini”, ha aggiunto Auspici.