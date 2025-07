Reggina, l’attacco si smobilita: se ne va un altro esperto, De Felice saluta e va alla Nissa

StrettoWeb

Proprio ieri ci hanno raccontato che c’è poco da cercare ancora in giro, perché “i migliori sono da noi” e se li tengono stretti. Questi “migliori” sarebbero grandi giocatori d’esperienza, un po’ avanti con l’età, che stanno tirando la carretta – tra acciacchi vari – per la causa della propria città, Reggio Calabria. I “big” non di Reggio, come vediamo, vanno invece via un tassello alla volta dalla Reggina. Era successo già dopo pochi mesi, lo scorso anno, con Rajkovic, Ba e Bonacchi; è successo ora con Barranco e con… De Felice.

Ebbene sì. Anche De Felice è andato via. Così come per l’argentino, non stiamo di certo parlando di Cristiano Ronaldo, ma poteva di certo rappresentare un buon elemento nel reparto offensivo, difatti sventrato nella zona centrale, se consideriamo ad oggi il solo neo arrivo Ferraro. De Felice qualche ora fa ha salutato sui social la piazza e ha firmato per la… Nissa. Sì, per Ballarino anche la beffa di aver praticamente rinforzato una diretta concorrente, che dopo il colpaccio Marco Palermo (e quelli ancora prima dei vari Terranova, Marino e non solo) si rinforza con un altro buon elemento. Alla Reggina invece restano le tante belle parole di ieri e i “stiamo per” e “siamo pronti per”…